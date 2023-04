Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Schaffer von GBC hat die Neon Equity AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) Gesamterträge von 17,45 Mio. Euro erzielt und damit den Vorjahreswert von 11,89 Mio. Euro klar übertroffen. In der Folge nennen die Analysten ein nahezu unverändertes Kursziel und ein positives Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen auf Basis der gestiegenen Erträge ein Nachsteuerergebnis von 11,98 Mio. Euro (GJ 2021: 6,72 Mio. Euro) erwirtschaftet. Da in der Unternehmenshistorie Gewinne stets thesauriert worden seien, weise die Neon Equity AG per 31.12.2022 ein Eigenkapital von 245,47 Mio. Euro auf. Dies gehe einher mit einer hohen EK-Quote von 98,9 Prozent. Für die kommenden Geschäftsjahre rechne das Analystenteam mit einem Ausbau des Beteiligungsportfolios und unterstelle zudem einen Anstieg der Beratermandate. Ein wesentlicher Aspekt in der Prognosen sei die Fähigkeit der Gesellschaft, entwicklungsfähige Portfoliokandidaten zu identifizieren, zu gewinnen und diese dann auch kapitalmarktfähig zu entwickeln. Dies ermögliche die Erzielung möglicher Exit-Erlöse. Im Geschäftsjahr 2023 solle mit dem Verkauf von publity-Aktien ein nennenswerter Erlös erwirtschaftet werden, bevor in den darauffolgenden Jahren neue Investitionen für einen starken Umsatz- und Ergebnisanstieg geplant seien. Im Rahmen eines DCF- und NAV-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein Kursziel von 10,76 Euro (zuvor: 10,81 Euro) und vergeben das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.04.2023, 14:05 Uhr)



