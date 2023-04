Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In einer Mitteilung an den Markt deutet die BoJ an, dass sie nach der jüngsten Bankenkrise wahrscheinlich nicht beschließen wird, ihr Kurvenkontrollprogramm zu ändern, geschweige denn zu beenden, so die Experten von XTB.Dies bedeute die Beibehaltung einer sehr lockeren Geldpolitik in Japan und könnte dem JPY in nächster Zeit schaden. Darüber hinaus habe der Markt angesichts der zunehmenden Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Mai Druck zum Kauf des Dollars ausgeübt. Die BoJ-Sitzung sei am 28. April. ...

