© Foto: TheDigitalArtist - pixabay.com



Ex-Präsident Donald Trump hat eine neue NFT-Sammlung herausgegeben. Die Serie besteht aus 47.000 digitalen Sammelbildern. Der Preis liegt bei 99 US-Dollar pro Bild. Viele Anleger spekulieren auf steigende Preise.

Ex-Präsident Donald Trump hat eine weitere NFT-Kollektion, die "Serie 2", herausgegeben. Zuvor hatte Trump bereits die NFT-Sammlung "Serie 1" herausgebracht, die angeblich innerhalb weniger Stunden ausverkauft war.

Non-Fungible Token (NFT) sind einzigartige digitale Vermögenswerte, deren Eigentümer in einem dezentralen digitalen Register, der Blockchain, festgehalten werden. Anleger kaufen sie häufig in der Hoffnung, dass ihr Wert in der Zukunft steigen wird.

Die neueste NFT-Kollektion besteht aus 47.000 NFT-Sammelkarten, die Trump in verschiedenen Kostümen zeigen, z. B. als Elvis Presley oder als Superheld. Ein Trump-NFT kostet 99 US-Dollar.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat im vergangenen Jahr mindestens einen sechsstelligen Betrag mit dem Verkauf von NFTs verdient. Das geht aus seiner kürzlich veröffentlichten Steuererklärung hervor, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion