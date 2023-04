Kurzfristige Trades, langfristige Rendite: https://bit.ly/3osAUP3 Jetzt mit dem HAACK Deutschland Zertifikat in die erfolgreiche DAX-Strategie von Börsenprofi Hans-Jürgen Haack investieren! Gold glänzt wieder und ist gefragt wie lange nicht. Der Preis für eine Feinunze hält sich rund um die 2.000 US-Dollar-Marke. Macht das gelbe Edelmetall seinem Ruf als Krisen-Metall jetzt alle Ehre - Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, hätte Gold schon im vergangenen Jahr eine Rallye zugetraut, als die Inflation auf neue Höchststände kletterte. Inzwischen profitiere das Edelmetall aber auch davon, dass immer mehr Zentralbanken ihre Währungsreserven in Gold bunkerten. Was das für Privatanleger bedeutet - Zehn, maximal zwanzig Prozent, seien als Beimischung im Depot vernünftig, mehr aber auf keinen Fall. Denn der wichtigste Effekt bei der Geldanlage, das Reinvestieren und der Zinseszins, fallen bei einem Investment in Gold weg. Jetzt das komplette Interview im Video ansehen!