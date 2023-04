19/20.4.2023 DAX Index X-Sequentials Trading/Day-Trading Guten Tag, der DAX Index notierte am 17.4.2023 noch bis 15.764,38 Punkten tiefer und erreichte deswegen die Prognose eines Kursanstieges bis mindestens zum vorherigen Tageshoch bei 15.894,50 Punkten mit einem Handelstag Verspätung. Es folgte ein Kursanstieg bis 15.916,28 Punkten. Der Schlusskurs am Dienstag, dem 18.4.2023 lag bei 15.882,67 Punkten. Unterstützung befand sich im Anschluss bei 15.840 Punkten und wurde am heutigen Mittwoch bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...