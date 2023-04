Mit den Förderkürzungen der OPEC und einer anziehenden Konjunktur in China könnte der Ölpreis über die Marke von 100 Dollar pro Barrel steigen. Wie sich Anleger in der Branche positionieren Mut zum Risiko: Amerikas preissensible Fracking-Unternehmen haben ihre Produktion in diesem Jahr gar nicht oder zu einem wesentlich geringeren Anteil als im Vorjahr abgesichert. Damals hatten Fracker, die Öl und Gas mit hohem Wasserdruck und Chemikalien aus zermalmtem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...