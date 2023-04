An der Börse ist die Stimmung am deutschen Aktienmarkt weiterhin gut. Der DAX hält sich deutlich besser als die US-Indizes. Die Nähe zur 16.000-Punkte-Marke lässt die Anleger an ihren Aktien festhalten. Anleger wünschen sich eine Fortsetzung der Kursrallye. Doch ohne neue Impulse lässt sich der Index kaum weiter anschieben. Auch die beginnende Bilanzsaison wird daran ...

