Toyota hat auf der Automesse in Shanghai zwei neue BEV-Konzeptmodelle vorgestellt, die der japanische Autobauer zusammen mit seinen lokalen Partnern in China 2024 auf den Markt bringen will. Zudem ist die E-Limousine bZ3 jetzt offiziell in den Verkauf gegangen. Konkret handelt es sich um das bZ Sport Crossover Concept, das als Serienmodell von FAW Toyota produziert und verkauft werden soll, sowie ...

