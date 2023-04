Lisboa (ots/PRNewswire) -Auf Einladung von PORTUGAL CERAMICS, ist der Referent der Konferenz der Architekt Luís Pedro Silva, Autor des emblematischen Werkes des Kreuzfahrtterminals im Hafen von Leix\u00f5es. Diese findet am 19. April um 15.00 Uhr auf der Ausstellerbühne statt.Innovation, Know-how, Flexibilität und Anspruch sind die Schlagworte der Konferenz und die Merkmale der portugiesischen Unternehmen, die sich am Stand 107 in Halle 4 der BAU präsentieren werden.PORTUGAL CERAMICS, die Werbemarke, die von der "Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica e de Cristalaria (APICER)" (Portugiesischen Verband für Keramik- und Kristallindustrie) entwickelt wurde, um den Sektor zu fördern, wird auf der BAU, der wichtigsten Fachmesse der Welt für Architektur, Materialien und Bautechnik, vertreten sein. Die Messe findet vom 17. bis 22. April in München statt.Zusätzlich zu einem Messestand, der die Marken der portugiesischen Unternehmen des Untersektors der keramischen Boden- und Wandfliesen repräsentiert, wird PORTUGAL CERAMICS auch die Konferenz " Portugal Ceramics - Baukunst Heute" abhalten. Referent ist der Architekt Luís Pedro Silva, Autor des emblematischen Werkes des Kreuzfahrtterminals im Hafen von Leix\u00f5es. Das Treffen findet am 19. April um 15:00 Uhr auf der Ausstellerbühne statt.Der Stand von PORTUGAL CERAMICS, der sich in Halle 4 der BAU befindet, wurde vom Architekten Luís Pedro Silva entworfen und präsentiert sich in einem 10x3m großen Wandbild aus 15x15 Fliesen, das eine Sammlung verschiedener, im Handel erhältlicher Produkte zusammenfasst. Aleluia, Cerigani, Cinca, Cliper, Dominó, Gresco, Recer, Primus Vitoria, LoveTiles, Margrés, Pavigres und Revigres sind die Unternehmen, die an diesem Wandbild teilnehmen und die mit der Marke PORTUGAL CERAMICS bei dem Entwurf des Standes zusammengearbeitet haben."PORTUGAL CERAMICS BUILDINGS TODAY" ist der Titel der Konferenz, die auf der BAU präsentiert wird. Der Ausgangspunkt dieser Konferenz besteht darin, das kreative Potenzial und die Innovationsmöglichkeiten im Bereich der Architektur zu erkunden und dabei die Eigenschaften der portugiesischen Unternehmen im Bereich Baumaterialien zu berücksichtigen. Der Slogan, der lautet "The Art of Possibility in Architecture", wobei die Bedeutung von Kreativität und Flexibilität für die Schaffung innovativer Lösungen in architektonischen Projekten hervorgehoben wird. Auf Einladung von PORTUGAL CERAMICS wird der Architekt Luís Pedro Silva dem Publikum die Möglichkeiten von Keramik als hochwertiges und flexibles Material in der Architektur erläutern. Ziel ist es, die portugiesische Keramikindustrie und ihre Vorteile als Zulieferer zu präsentieren, eine Industrie mit Know-how, Flexibilität und Anspruch, die sich ständig für Innovationen einsetzt."In einer Welt, in der Optimierung und Standardisierung vorherrschen, brauchen die Kunden jemanden, der ihre Produkte nach einzigartigen Merkmalen und manchmal in kleinen Serien entwickelt und herstellt, und es ist manchmal schwierig, zuverlässige Partner mit den richtigen Fähigkeiten zu finden, die bereit sind, für sie die Extrameile zu gehen und genau das zu liefern, was sie sich wünschen," sagt José Cruz Pratas, Vorstandsvorsitzender der APICER. ""Wir glauben, dass portugiesische Unternehmen den geeignetsten Partnern sind, um die richtigen Lösungen für die Herausforderungen der Kunden zu liefern. Der Stolz, den die portugiesische Keramikindustrie bei der Entwicklung und Herstellung von Produkten mit der höchsten Qualität an den Tag legt, ist bei weitem der anspruchsvollste Standard. Alles, was die portugiesischen Unternehmen tun, machen sie sehr gut, mit Liebe zum Detail und Sorgfalt, und das sind die wesentlichen Merkmale, um jeden Tag außergewöhnliche Qualität und Service zu bieten", schließt er ab.Nach der BAU wird die PORTUGAL CERAMICS im Mai auf der Berlin Design Week vertreten sein, mit der Ausstellung "The Art of Possibility Exhibition", einer Ausstellung, die 16 portugiesische Marken aus dem Bereich der Gebrauchs- und Dekorationskeramik vereint.