Nachdem die Aktie des Antikörperspezialisten in den letzten zwei Jahren einen beispiellosen Niedergang hinter sich gebracht hat, gibt es nun auch wieder vermehrt positive Nachrichten. Am Montag z. B. konnte man ermutigende abschließende Fünf-Jahres-Nachbeobachtungsergebnisse aus einer Phase-II-Studie zum Präparat "Monjuvi plus Lenalidomid" bekannt geben. Die Aktie reagierte zunächst mit Kursgewinnen, bröckelte dann aber wieder ab und schloss letztlich sogar mit einem kleinen Minus. Das ist allerdings kein Beinbruch, hatte der Kurs doch allein in den vorausgegangenen acht Handelstagen gut ein Drittel zugelegt. Die Gewinnmitnahmen dürften sich vorerst weiter fortsetzen.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 16.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ Reise Richtung neue Allzeithochs läuft++ Vorerst kein neues US-Bankenbeben++ Blick auf DRÄGERWERK++ VAT GROUP: Enttäuschende Zahlen - und nun?