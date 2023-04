Die Verschnaufpause am Kryptomarkt weitet sich am Mittwoch zu einer Konsolidierung aus. Der Bitcoin verliert auf 24-Stunden-Sicht rund drei Prozent oder fast 1.000 Dollar. Einige Altcoins, einschließlich Ethereum, erwischt es sogar noch schlimmer. Neben Gewinnmitnahmen nach dem starken Jahresstart spielen dabei auch neue Zinssorgen eine Rolle.Der Bitcoin ist am Mittwoch erneut unter die wichtige 30.000-Dollar-Marke abgetaucht und im Tagestief bis auf rund 29.100 Dollar gefallen. Auf 24-Stunden-Sicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...