Am deutschen Markt ist die Stimmung eher trüb. Der DAX schafft es nicht über den Widerstand von 16.000 Punkten hinaus und auch an der Wall Street hat sich ein eher träger Handelsauftakt abgezeichnet. Jetzt sollten frische Impulse kommen, möglicherweise durch Unternehmensberichte. MORGAN STANLEY hat bereits Zahlen geliefert, eine Einschätzung dazu und was Alfred Maydorn sich von den am Abend anstehenden TESLA-Zahlen verspricht, erfahrt Ihr in diesem Börsen.Briefing. am Abend von Johanna Krämer.Das ...

