Die Chancen, dass 2023 ein gutes Aktienjahr würde, standen gut. Nach dem Zweiten Weltkrieg passierte es beim S&P 500 nur dreimal, dass es zwei Verlustjahre in Folge gab. Und in der Tat: Bei vielen Aktien läuft es in diesem Jahr famos. "The sky is the limit", heißt es nun bei diesen Empfehlungen des AKTIONÄR.

