DJ Aktien Schweiz driften seitwärts - Versicherer Tagesgewinner

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Im Späthandel etwas angezogene Kurse haben am Mittwoch an der Schweizer Börse für eine insgesamt gut behauptete Tendenz gesorgt. Für etwas Schwung sorgte, dass sich die Anfangsverluste an der Wall Street im dortigen Vormittagshandel reduzierten, ansonsten verlief der Handel in Zürich impulsarm.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.366 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Unverändert gingen Swisscom aus dem Tag. Umgesetzt wurden 33,91 (Dienstag: 30,64) Millionen Aktien. An der Spitze im SMI ballten sich die Aktien der Versicherer. Zurich Insurance und Swiss Life verteuerten sich um 1,9 bzw. 1,0 Prozent und Swiss Re gewannen 0,7 Prozent. Neuigkeiten aus dem Sektor, der auch europaweit Tagessieger war, gab es nicht, abgesehen von den USA. Dort legte der Versicherer Travelers einen guten Quartalsbericht vor und kündigte zudem Aktienrückkäufe sowie eine höhere Dividende an. Für Zulauf bei den Versicherungsaktien könnten daneben die anziehenden Renditen am Anleihemarkt gesorgt haben, die für die Assekuranzen lukrativere Anlagemöglichkeiten bedeuten.

Am Ende rangierten die Banktitel, UBS gaben um 1,1 und Credit Suisse um 1,3 Prozent nach. Hier könnte zumindest stimmungsmäßig belastet haben, dass die Credit Suisse, die derzeit von der UBS übernommen wird, es versäumt hat, Vorwürfen nachzugehen, sie habe Mitgliedern der Nationalsozialistischen Partei vor und nach dem Zweiten Weltkrieg Bankkonten zur Verfügung gestellt. Das zumindest ist das Ergebnis einer Untersuchung des US-Senats.

Tagesverlierer im Schweizer Leitindex waren Logitech, die um 2,4 Prozent nachgaben und sich damit im Einklang mit den europaweit schwachen Technikaktien bewegten. Technikaktien gelten allgemein als besonders zinsreagibel, so dass hier die höheren Marktzinsen eine negative Rolle gespielt haben dürften.

April 19, 2023 11:47 ET (15:47 GMT)

