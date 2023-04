Der März 2023 war ein turbulenter Monat in der Finanzwelt. Dementsprechend spannend stellt sich auch der Blick auf die Gewinner und Verlierer an der Börse, die das Analysehaus Morningstar monatlich beschert. Die zwölf besten und schlechtesten an der Börse gehandelten Produkte (ETPs) werden in dem Report gelistet.Laut Morningstar-Daten lagen zwischen den besten und den schlechtesten ETPs im März rund 48 Prozentpunkte. Die Renditen lagen ihrerseits zwischen 20,6% und -27,4%.Die Rückkehr des KryptoDie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...