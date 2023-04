Intuitive Surgical ist heute, beflügelt von starken Q1-Zahlen, mit einem zweistelligen Plus in den Handelstag gestartet. Das Unternehmen setzt damit den Aufwärtstrend seit Mitte März fort und steht kurz vor dem Ausbruch über einen wichtigen charttechnischen Widerstand. Zusätzlichen Rückenwind liefern mehrere bullishe Analystenstudien.Grund für diese Performance waren die gut laufenden Geschäfte mit Operationsrobotern. In dieser elementaren Geschäftssparte kam es zu einem Zuwachs von knapp elf Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...