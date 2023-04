Halle/MZ (ots) -



Und jetzt schon wieder eine Machtdemonstration? Erneut will die EVG am Freitag bundesweit den Bahnverkehr lahmlegen. So richtig die Aktion vor vier Wochen war, so überzogen ist der neuerliche Megastreik. Über die Forderungen der Gewerkschaft kann und muss man streiten. Und es ist legitim, diesen Forderungen auch mit Streiks Nachdruck zu verleihen. Es gibt aber keinen Grund dafür, darunter schon wieder bundesweit Reisende leiden zu lassen, bloß weil die EVG zwischen Kap Arkona und Zugspitze parallel mit 50 Bahnunternehmen verhandelt. Viele Zugpendler wissen, unter welchen Bedingungen diejenigen arbeiten, denen sie sich täglich anvertrauen. Sie dürften daher grundsätzlich Verständnis haben für den Ruf nach höheren Löhnen. Die EVG darf diesen Kredit nicht verspielen.



