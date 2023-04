DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: CEO Thomas Wolfensberger tritt zurück; Reto Garzetti wird Executive Chairman; Peach ernennt COO

Zürich (pta/19.04.2023/18:15) - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* CEO Dr. Thomas Wolfensberger tritt nach 16 Jahren zur nächsten Generalversammlung zurück. Er bleibt dem Unternehmen künftig als Berater und Aktionär verbunden * Reto Garzetti, Verwaltungsratspräsident, übernimmt operative Führungsaufgabe als Executive Chairman * Bestellung von Marcus Schmitt als Chief Operating Officer (COO) in Deutschland

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, hat den Verwaltungsrat über seine Absicht informiert, auf der kommenden Generalversammlung der Gesellschaft am 24. Mai 2023 nach 16 Dienstjahren von der Aufgabe des CEO zurückzutreten. Er wird dem Unternehmen künftig als Berater zur Verfügung stehen. Der Verwaltungsrat bedauert die Entscheidung von Dr. Wolfensberger und dankt dem scheidenden CEO für seinen langjährigen Einsatz und seine grossen Verdienste.

Verwaltungsratspräsident Reto Garzetti wird nach der Generalversammlung als Executive Chairman die operativen Führungsaufgaben des CEO sowie den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen.

Gleichzeitig bestellt die Peach Property Group Marcus Schmitt zum Chief Operating Officer (COO) in Deutschland. Er tritt seine Position im Juli 2023.

Dr. Thomas Wolfensberger sagte:

"Wir haben mit unserer Peach-Gruppe in den letzten 16 Jahren enorm viel erreicht: das Bestandsportfolio von 0 auf EUR 2.6 Mrd. aufgebaut, viele erfolgreiche Projekte in drei Ländern umgesetzt und eine Asset Management-Plattform geschaffen, welche in der Branche Respekt geniesst. Über einen langen Zeitraum von über zehn Jahren waren wir bezüglich Wertentwicklung eine der erfolgreichsten europäischen Immobiliengesellschaften. Die mit der in der EU hohen Inflation einhergehende Veränderung des Makroumfeldes führt in der gesamten Branche zu veränderten Prioritäten und Chancen. Die Peach-Gruppe ist sehr gut aufgestellt, sich auch in diesem Umfeld erfolgreich und nachhaltig zu behaupten. Ich persönlich möchte diese Phase nun aber gern dazu nutzen, um für mich, meine Familie und neue unternehmerische Interessen mehr Zeit zu gewinnen.

Die Peach Property Group hat auf allen Stufen das beste Team, mit welchem ich je arbeiten durfte, und so weiss ich die Firma in sehr guten Händen. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, meinem Führungsteam, dem Verwaltungsrat, allen Investorinnen und Investoren und nicht zuletzt all unseren Mieterinnen und Mietern für das Vertrauen, das ich in den letzten 16 Jahren erfahren durfte. Ich stehe dem Unternehmen und dem Verwaltungsrat gerne als Berater zur Verfügung und freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit. Ich verbleibe auch als grösserer Aktionär dem Unternehmen verbunden und freue ich mich sehr auf die Chancen, die sich für die Aktie der Peach Property Group AG in den nächsten Jahren bieten."

Reto Garzetti, Präsident des Verwaltungsrats:

"Der Verwaltungsrat der Peach Property Group bedauert die Entscheidung Thomas Wolfensbergers, als CEO zurückzutreten. Er hat die Firma von Beginn an geprägt, war massgeblich für den gesamten Portfolioaufbau sowie den Aufbau der Führungsstrukturen und -instrumente verantwortlich. Mit seiner Leidenschaft, seinem Tatendrang und Unternehmertum ist er für jeden ein Vorbild. Der Verwaltungsrat bedankt sich für die jahrelange gute operative Zusammenarbeit und freut sich nun auf die weitere Kooperation im Rahmen des Beratungsmandats von Herrn Wolfensberger.

Gleichzeitig freuen wir uns, mit Herrn Marcus Schmitt einen COO mit grosser Branchen- und Führungserfahrung für unser operatives Geschäft in Deutschland gefunden zu haben. Herr Schmitt hat gegen 25 Jahre branchenspezifische Berufserfahrung und hatte zuletzt die Ergebnis- und Performanceverantwortung für ein regionales Wohnportfolio von rund 25 000 Wohneinheiten und einem Team von 96 Mitarbeitenden. Eine wichtige Aufgabe des neuen COO sind die weitere Verbesserung der operativen Abläufe und Effizienzen in Deutschland, was auch hilft, unsere ambitionierten Ertrags- und Kostenziele umzusetzen. Wir heissen ihn herzlich im Peach-Team willkommen.

Als Verwaltungsratspräsident stehe ich seit 2015 der Peach Gruppe zur Verfügung. Mit der Ernennung zum Executive Chairman freue ich mich, das Unternehmen verstärkt auch operativ durch das veränderte Marktumfeld zu führen. Peach steht sehr solide im Markt und hat viel Potenzial auf der Ertrags- und Kostenseite, das es nun zu realisieren gilt."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer, Reto Garzetti, Verwaltungsratspräsident, Thorsten Arsan, Chief Financial Officer, und Stefan Feller, Head of Investor Relations +41 44 485 50 18 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Edelman Smithfield, Ruediger O. Assion +49 (0) 221 8282 8111 | mobile: +49 (0) 162 4909624 | ruediger.assion@edelmansmithfield.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien.

Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt sowie Klaus Schmitz.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

Aussender: Peach Property Group AG Adresse: Neptunstrasse 96, 8032 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Thomas Wolfensberger, Reto Garzetti, Thorsten Arsan und Stefan Feller Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com

ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

