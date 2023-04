DJ L'Oreal nach Umsatzplus zuversichtlich für 2023

Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)--Der Kosmetikkonzern L'Oreal hat im ersten Quartal seinen Umsatz in allen Regionen und Kategorien gesteigert und blickt optimistisch auf den Schönheitsmarkt im Jahr 2023. Der Umsatz stieg auf 10,38 von 9,06 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Organisch legte er um 13 Prozent zu, mit starkem Wachstum in den Schwellenländern. Dabei profitierte L'Oréal noch nicht von der Wiedereröffnung der Läden in China.

Besonders stark war das Wachstum den Angaben zufolge im Bereich Hautpflege und im Segment Consumer Products, wo der Umsatz um rund 31 Prozent bzw. 15 Prozent stieg.

Für die Zukunft zeigt sich L'Oreal zuversichtlich, weiterhin stärker als der Markt zu wachsen und im Gesamtjahr ein Umsatz- und Gewinnwachstum zu erzielen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2023 12:32 ET (16:32 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.