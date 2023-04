Die Fresenius-Dialysetochter FMC will für ihre mittelfristigen Gewinnpläne vor allem ihr Produktgeschäft deutlich profitabler machen. Die Anfang 2023 neu formierte Produktsparte Care Enablement soll ihre operative Marge von 1,9 Prozent im vergangenen Jahr auf 8 bis 12 Prozent im Jahr 2025 verbessern, wie Fresenius Medical Care (FMC) am Mittwoch anlässlich seines Kapitalmarkttags in Bad Homburg mitteilte.Die neue Dienstleistungssparte Care Delivery soll ihre Marge von zuletzt 9,5 Prozent auf 10 bis ...

