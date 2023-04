Gold legte in seiner Kursentwicklung heute bislang eine Berg- und Talfahrt von höchster Volatilität hin, nachdem im Umfeld einer weiteren leichten Rentenmarktabschwächung in den USA (Rendite 10jähriger Treasuries aktuell + 4 Stellen auf 3,62 %) die bis zuletzt sehr restriktiven Ankündigungen der FED zu möglichen ersten Leitzinssenkungen nun berechtigterweise auch immer mehr Eingang in die Edelmetallkurse finden.Anzeige:Gegenwärtig notiert Gold (TVC:GOLD) um 20:20 Uhr um - 0,5 % schwächer bei 1996 USD, nachdem in der ersten ...

