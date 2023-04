Baoding, China (ots/PRNewswire) -Am 19. April veranstaltete GWM die Global Conference 2023 mit dem Thema "NEW GWM NEW ENERGY", an der mehr als 260 Vertriebsvertreter aus mehr als 60 Ländern und Regionen teilnahmen.Mu Feng, Präsident von GWM, gab den Teilnehmern eine detaillierte Einführung in die globale Expansion von GWM, das Forest Ecosystem und die zukünftige strategische Planung für neue Energien.Mu Feng sagte, dass GWM der Welt gegenüber eine Erklärung über neue Energie abgegeben habe, die "GWM Intelligent NEV, Greener, Higher, Safer" lautet. In Zukunft wird GWM auf der Grundlage des Forest Ecosystem das "ONE GWM"-Modell und die große globale Single-Product-Strategie übernehmen, um eine gezielte differenzierte Planung auf dem globalen Markt durchzuführen und mit globalen Partnern zusammenzuarbeiten, um mehr qualitativ hochwertige neue Energieprodukte für seine Kunden zu entwickeln.Auf der Konferenz hielt GWM eine große Preisverleihung ab, um Distributoren zu ehren, die gemeinsam mit GWM an der Markterweiterung gearbeitet haben. Parker Shi, Vizepräsident und Leiter des internationalen Marktes von GWM, verlieh Ehrenauszeichnungen an Vertriebspartner, die herausragende Leistungen erbracht haben. Vor der Zeremonie hielt GWM auch die Unterzeichnungszeremonie für globale Geschäftspartner ab und baute Partnerschaften mit Dutzenden neuer Distributoren aus globalen Märkten auf.GWM lud zudem Hunderte von Händlern ein, am Abend der Konferenz die Fabrik sowie das Forschungs- und Entwicklungslabor zu besichtigen und an der GWM-Pressekonferenz in Auto Shanghai teilzunehmen, um den Händlern ein umfassenderes Verständnis des Forest Ecosystems zu vermitteln. Die Händler äußerten sich anerkennend zur großen Stärke von GWM im Fahrzeugbau und zu den intelligenten neuen Energieprodukten.Ein neuer Vertriebspartner sagte: "Durch den Besuch bei GWM konnte ich mich von den hervorragenden neuen Energielösungen überzeugen. Ich hoffe, dass ich so bald wie möglich mehr Kunden vor Ort mit neuen Energiefahrzeugen versorgen kann."Vertriebshändler aus Australien, Südafrika und Brasilien sind optimistisch, was die künftige Marktleistung von GWM angeht. Die Händlervertreter sind der Meinung, dass die ausgezeichnete Qualität, die luxuriösen Eigenschaften und die neuen Energievorteile von den Verbrauchern anerkannt werden und dass GWM sich einen guten Ruf aufbaut. Die Zusammenarbeit mit GWM wird ein wichtiger Schritt in eine bessere Zukunft sein.Derzeit baut GWM seinen weltweiten Vertrieb und seine Marktaufteilung kontinuierlich aus. Im Jahr 2022 überstieg das Verkaufsvolumen von GWM im Ausland 170.000 Einheiten und erreichte mit einem Anstieg von 21,28 % im Vergleich zum Vorjahr einen Rekordwert. Seit dem Export im Jahr 1997 verfügt GWM über mehr als 700 Auslandsvertriebskanäle, die mehr als 170 Länder und Regionen auf der ganzen Welt abdecken. Der Gesamtabsatz beträgt mehr als eine Million Fahrzeuge.In Zukunft wird GWM die Implementierung der gesamten industriellen Kette, darunter Produkte, Technologien und Dienstleistungen, im Ausland fördern. GWM hat zudem vor, das Forest Ecosystem zu stärken, um ein Win-Win-Ergebnis für alle zu erzielen und gemeinsam mit globalen Vertriebspartnern die Transformation der globalen Strategie für neue Energien von GWM voranzutreiben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2058181/GWM_Holds_2023_Global_Conference_with_Partners_in_Shanghai.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gwm-halt-mit-partnern-global-conference-2023-in-shanghai-ab-301802300.htmlPressekontakt:Li Pupu,+86-13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148418/5489777