Bear Robotics, ein im Silicon Valley ansässiger Innovator von Indoor-Servicerobotern, setzt seine Fortschritte im Bereich Robotik und künstliche Intelligenz fort. Die Technologiepioniere haben gerade eine strategische Investition zur Finanzierung ihres in Korea ansässigen Partners M2MTech angekündigt, der sich auf Internet-of-Things-Konvergenz für intelligente Fernsteuerungs- und Prognosesysteme mit Aufzügen spezialisiert hat.

Diese Investition kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Bear Robotics jetzt seine weltbekannte Servi-Roboterlinie um einen voll integrierten Aufzugs-Lieferroboter, Servi Lift, erweitert, der in der Lage ist, Lieferungen auf der "letzten Meile" innerhalb von mehrstöckigen Gebäuden wie Hotels, Seniorenresidenzen, Ghost Kitchens, Krankenhäusern, Unternehmenscampus und anderen Hochhaus-, Gewerbe- und Wohnimmobilien zu erledigen. "Wir glauben, dass diese Investition die Effizienz der Einrichtungen wirklich maximieren und den Aufwand für die Benutzer minimieren wird", kommentierte John Ha, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Bear Robotics. "Die von M2MTech entwickelte ELSA-Konvergenzplattform bietet starke Sicherheits-, Interoperabilitäts- und Konnektivitätsvorteile, die uns den Rahmen für die Skalierung unserer Mobilitätslösungen der letzten Meile vorgeben."

Bei der Entwicklung von Servi Lift würdigte Bear Robotics Interoperabilität als absoluten Wettbewerbsvorteil, der bei großen Akteuren auf dem Markt für intelligente Aufzüge angewendet werden soll, beispielsweise bei OTIS, TKE, Mitsubishi, KONE, Hyundai und Schindler. In Anbetracht der Ausweitung der Urbanisierung ist Bear Robotics optimistisch in Bezug auf die "Smart City"-Verlagerung hin zu roboterfreundlichen Gebäuden, verbesserter Zugangssicherheit und der Verbreitung intelligenter Aufzüge in intelligenten Gebäuden mit intensiven Verbindungen zwischen den Systemen. "Da der weltweite Markt für IoT-Aufzüge bis 2030 voraussichtlich auf 64 Milliarden US-Dollar wachsen wird, war es für uns unerlässlich, in unsere enge Partnerschaft mit M2MTech zu investieren, die unsere Ingenieurteams in den letzten Jahren aufgebaut haben, und die Synergien umzusetzen, von denen wir glauben, dass sie unsere Bemühungen um die letzte Meile voranbringen werden", kommentierte Juan Higueros, Mitbegründer und Chief Operating Officer von Bear Robotics. "Wir sind zuversichtlich, dass dieser kooperative Ansatz für viele unserer bestehenden Kunden zu effizienteren Lieferabläufen führen wird und eine breite Palette neuer Möglichkeiten eröffnet, die es Bear Robotics ermöglichen, der weltweit führende Anbieter von Lieferlösungen für Hochhaus-Roboter zu sein."

100 Testversionen von Servi Lift sind für 2023 reserviert. Umfangreichere Einführungen sind weltweit für 2024 vorgesehen.

