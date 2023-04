Die eine oder andere positive Nachricht gab es im Wasserstoff-Segment kürzlich durchaus zu vernehmen. Nicht zuletzt das jüngste Treffen der G7-Staaten mit beschlüssen zur Förderung von Erneuerbaren und explizit auch Wasserstoff wurde an den Märkten positiv aufgenommen. Woran es allerdings fehlte, waren konkrete Aufträge für die großen Player.Das scheint am Ende dann doch zu dünn zu sein, um für nachhaltigen Auftrieb zu sorgen. Zu sehen ist das bei Plug Power (US72919P2020), wo es am Montag nach langer Talfahrt endlich wieder etwas ...

