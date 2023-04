Mit der Übernahme erweitert Excelra seine Kompetenzen in den Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Data Science und baut sein Plattform- und Serviceportfolio aus

Excelra, ein führender Anbieter von biowissenschaftlichen Daten und digitalen Lösungen, hat das Beratungsunternehmen für Bioinformatik und Datenanalyse BISC Global mit Niederlassungen in Europa und den USA übernommen. Durch die Übernahme entsteht eine internationale Hochburg im Bereich der beratungsgestützten Bioinformatik, die über Know-how in den Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Omics und Next-Generation-Sequencing-Datenanalyse verfügt.

Als zuverlässiger Partner weltweit führender Pharma- und Biotechnologieunternehmen bietet Excelra Daten, Erkenntnisse und F&E-Technologiedienste an. Die interdisziplinären Teams aus Biokuratoren, Bioinformatikern, Datenwissenschaftlern und Ingenieuren liefern harmonisierte Daten, optimierte Analyse-Pipelines und fortschrittliche Anwendungen, um die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen.

BISC Global ist ein beratungsorientierter Plattform- und Dienstleistungsanbieter, der sich auf Bioinformatik, Biostatistik, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Datenanalyse, Pipeline-Entwicklung, Cloud Computing und Datenvisualisierung an. Darüber hinaus betreibt BISC Global Plattformen der nächsten Generation, wie z. B. die Online Pipeline Platform (OP2, die eine rationalisierte Analyse von Daten aus Massen-RNA-Seq, Einzelzell-RNA-Seq, somatischem Varianten-Calling und Keimbahn-Varianten-Calling unterstützt, sowie ImmunoRaptor, eine Analyseplattform, die es Forschern erleichtert, Immunrepertoire-Sequenzierungsdaten zu verwalten und zu analysieren.

Die Leitung von BISC Global ist davon überzeugt, dass die Übernahme die Bioinformatik-Innovation vorantreiben und den Kunden beider Unternehmen zugutekommen wird. "Wir freuen uns über die Übernahme durch Excelra und sind zuversichtlich, dass die Synergien zwischen unseren beiden Organisationen unsere Berater in die Lage versetzen werden, der Life-Science-Branche erstklassige Bioinformatik-Dienstleistungen anzubieten", so Maarten Braspenning, CEO von BISC Global.

Anandbir Singh Brar, CEO von Excelra, erklärte: "Die Übernahme von BISC Global ist ein strategischer Schritt, der unsere Kompetenzen stärkt und unsere Reichweite im Bereich der Bioinformatik vergrößert. Das fusionierte Unternehmen wird zu den Branchenführern im Bereich der Bioinformatik-Plattformen und -Dienstleistungen gehören und die Zukunft der Bioinformatik und der Life-Science-Branche maßgeblich positiv beeinflussen."

Durch die Übernahme entsteht ein bahnbrechendes Leistungszentrum für Bioinformatik, as sich der Förderung von Innovationen an der Schnittstelle von Wissenschaft und Technologie verschrieben hat.

Über Excelra

Excelra bietet Daten, Erkenntnisse und F&E-Technologiedienste für die weltweit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen an. Von den Niederlassungen in Boston, Utrecht, London und Hyderabad aus arbeiten mehr als 1000 Experten an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Technologie, um Innovationen in der Biowissenschaft zu fördern und die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen. Die integrierten Lösungen von Excelra decken das gesamte Spektrum von Daten bis hin zu Erkenntnissen ab. Ausgangspunkt ist die Strukturierung und Harmonisierung unterschiedlicher wissenschaftlicher Datensätze. Anschließend entwickelt das Unternehmen kundenspezifische F&E-Datentechnik, Cloud-Infrastrukturlösungen, maßgeschneiderte Berechnungsmodelle und optimierte Analyse-Pipelines, um den Weg zu bahnbrechenden Entdeckungen zu ebnen. Weitere Informationen finden Sie unter excelra.com.

Über BISC Global

BISC Global wurde 2017 gegründet und hat sich zu einem Top 10 Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen für Bioinformatik entwickelt, das die weltweit führenden Pharma- und Biotech-Unternehmen unterstützt. BISC bietet Datenanalysen, die Entwicklung kundenspezifischer Tools/Pipelines und Cloud-Lösungen, die vor Ort oder per Fernzugriff bereitgestellt werden. Das Unternehmen beschäftigt weltweit fachkundige Berater, die von Niederlassungen in Gent (Belgien), Basel (Schweiz), Amsterdam (Niederlande), Boston (MA) und San Francisco (Kalifornien) aus arbeiten. BISC unterstützt Analysen in verschiedenen Bereichen, darunter maschinelles Lernen (Data Mining, Mustererkennung, Bildanalyse, (un)überwachtes Lernen, neuronale Netze, Deep Learning usw.), Bioinformatik (Einzelzelltranskriptomik, Metabolomik, Metagenomik, Epigenomik usw.) und Statistik (Versuchsplanung, mathematische Modellierung, Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses und unabhängige Kreuzvalidierung von Daten). Weitere Informationen finden Sie unter biscglobal.com

