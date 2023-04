Gründer und President von Esri erhält höchste Auszeichnung von der ältesten Universität der Region

Die Universität Hongkong wurde im Jahr 1911 mit wissenschaftlichem Schwerpunkt als älteste höhere Lehranstalt in der Region gegründet. Im Jahr 1916 fand die erste Kongregation der Universität statt, bei der fünf Persönlichkeiten der Ehrentitel verliehen wurde. Die höchste Auszeichnung, der Ehrentitel, den sie verleihen kann, ist gleichzeitig einer ihrer ältesten und angesehensten Titel, der an Persönlichkeiten verliehen werden kann, die besondere oder wertvolle Beiträge für die Welt, die Menschheit, die akademische Welt, Hongkong oder die Universität erbracht haben. In diesem Jahr verlieh die Universität im Rahmen der 209. Kongregation einen wissenschaftlichen Ehrendoktortitel honoris causa an Jack Dangermond, Gründer und President von Esri, dem Weltmarktführer für Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortbestimmung und Kartierung.

Nach der Ausbildung zum Landschaftsarchitekten gründete Jack Dangermond gemeinsam mit seiner Frau Laura im Jahr 1969 das Unternehmen Esra mit der Vision, dass die geografische Analyse und computergestützte Kartografie zur Entwicklung einer besseren Zukunft beitragen können. Diese Vision hat in der Folge das Unternehmen angeleitet, Technologien zu erstellen, die in nahezu jeder Branche zur Anwendung kommen. Esri vergibt auch Fördergelder an Forscherinnen und Forscher und bietet kostengünstige Softwarelizenzen zur Unterstützung der Grundschul-, Sekundarschul- und höheren Ausbildung.

"Unser Unternehmen war stets aufgabenorientiert, insbesondere im Hinblick auf die Themen, welche die Umwelt und die Menschheit betreffen", so Jack Dangermond. "Während sich unser Unternehmen vergrößerte, um ein Unternehmen zu werden, das eine breite Nutzerschaft in unterschiedlichen Branchen bedient, haben wir stets eine besondere Entschlossenheit an den Tag gelegt, um die Welt zu verbessern, sodass ich mich durch diese Anerkennung nun geehrt fühle und es mich mit Stolz erfüllt, es anderen angesehenen Empfängern gleichzutun."

Aufgrund ihres großen persönliches Engagements für Umweltschutz und Nachhaltigkeit spendeten Jack und Laura Dangermond im Jahr 2017 165 Millionen US-Dollar, um das "Jack and Laura Dangermond Preserve" an der kalifornischen Küste einzurichten die größte jemals getätigte Gabe für den Naturschutz. Und im Verlauf der COVID-19-Pandemie spendete Esri mehr als 60 Millionen US-Dollar für Software, Dienstleistungen und Hardware, um US-Regierungsstellen, beurlaubte Arbeitskräfte und Erzieherinnen und Erzieher zu unterstützen.

Gemeinsam mit dem Titel für Jack Dangermond verleiht die Universität Hongkong im Rahmen der 209. Kongregation, die am 3. April 2023 stattfindet, auch die Ehrentitel an sieben andere herausragende Persönlichkeiten. Weitere Informationen über die Empfänger und ihre Errungenschaften finden Sie unter hku.hk/hongrads/graduates.

