Game Drive ist ein Business-Accelerator-Programm, das darauf abzielt, mehr Gelegenheiten für das Wachstum und die Entwicklung der nächsten Generation talentierter Spieleentwickler bereitzustellen

MY.GAMES fördert weiterhin die Entwicklung der Gaming-Branche und implementiert groß angelegte Projekte für das Wachstum und den Fortschritt der globalen Spieleentwickler-Community, wobei Game Drive das Vorzeigeprogramm ist. Die dritte Saison von Game Drive, angeführt von MGVC, der Investmentabteilung von MY.GAMES, bringt die größten Akteure auf dem Spielemarkt zusammen. Mit AWS for Games, der auf Spiele spezialisierten AWS-Abteilung, die neben Google als ein führender Partner hinzukommt, gemeinsam mit data.ai, Unity-Experten und Deconstructor of Fun.

In dieser Saison nimmt Game Drive ein neues Format an, das eine Reihe von Bildungs- und Networking-Veranstaltungen offline und online umfasst sowie eine Aufforderung zur Einreichung von Projekten, die für das ganze Jahr gilt. Die erste Online-Veranstaltung findet am 11. Mai statt und die erste Offline-Veranstaltung am 23. Mai, in Malmö, Schweden, als Teil der Nordic Game Conference.

Dieser neue Ansatz wird es aussichtsreichen Studios ermöglichen, an dem Programm teilzunehmen und den Beratungsservice kostenlos zu nutzen, einschließlich Expertenbewertung, Analyse wichtiger Kennzahlen, Empfehlungen zu schrittweisen Verbesserungen sowie Beratung zur Skalierung und internationalen Expansion von MY.GAMES durch Experten von Google, AWS for Games, data.ai, Unity und Deconstructor of Fun.

"Wir haben Game Drive im Jahr 2020 mit dem Hauptziel ins Leben gerufen, das mobile Gaming-Ökosystem zu entwickeln und Spieleentwicklern die beste Beratung, das beste Wissen und die beste Expertise zur Verfügung zu stellen, um ihre Projekte zum Erfolg zu führen. Heutzutage steht die Branche vor einer Reihe von Herausforderungen, und um erfolgreich zu sein, müssen Spieleentwickler ihre Taktiken überprüfen und sich neue einfallen lassen. Bei MY.GAMES bleiben wir unserer Aufgabe treu, talentierte Teams zu unterstützen, und wir freuen uns darauf, uns mit wichtigen Branchenführern wie Google, AWS for Games, data.ai und Deconstructor of Fun zusammenzuschließen, um zusammen mit den Unity-Experten die dritte Saison von Game Drive zu starten. Dieses Mal haben wir unser Business-Accelerator-Programm erheblich erweitert und Inhalte und Tools vorbereitet, die speziell auf den Bedarf der heutigen Entwickler mobiler Spiele zugeschnitten sind, und wir laden alle Studios, ob groß, ob klein, zur Teilnahme am Game Drive ein", kommentierte Elena Grigoryan Chief Strategy Officer von MY.GAMES.

"Wir freuen uns sehr, unsere Unterstützung für talentierte Entwickler mobiler Spiele in Partnerschaft mit MY.GAMES durch das Game Drive-Programm fortzusetzen. In der dritten Saison führt der Business Accelerator ein neues Format ein, das den Teilnehmern ein erhöhtes Maß an Unterstützung bietet. Es ist an ihrem Bedarf orientiert und stattet ihre Projekte dafür aus, auf einem intensiv umkämpften Markt für Handy-Spiele erfolgreich zu sein. Wir sind zuversichtlich, dass Game Drive für Spieleentwickler ein Game Changer sein wird, und wir freuen uns darauf, ihnen bei ihrem Wachstum und ihrer globalen Expansion zu helfen", sagte Vasiliy Pamukhin, Industry Head, Gaming, Google.

Game Drive wurde 2020 in Partnerschaft mit Google gegründet, um aufstrebenden Spielestudios dabei zu helfen, ihre Projekte zu skalieren und international zu expandieren. Im Laufe der ersten beiden Saisons erhielten MGVC und Google mehr als 100 Bewerbungen von Entwicklern aus ganz Europa, Afrika und dem Nahen Osten und halfen zahlreichen Studios, ihre Projekte zu skalieren und internationale Märkte zu erreichen.

Für die vollständige Bekanntmachung und weitere Informationen zur Bewerbung für Game Drive 3.0 folgen Sie bitte diesem Link.

