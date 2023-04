FairCom Edge und FairCom MQ unterstützen Fabriken bei der Einführung von Industrie 4.0

FairCom konzentriert sich seit fast 45 Jahren auf die Lösung komplexer Datenmanagement-Probleme in der Branche und unterstreicht seine Entschlossenheit, sein fortschrittliches Datenwissen einzubringen, indem es Lösungen zur Unterstützung von Industrie 4.0-Transformationen stellt. FairCom Edge ist eine All-in-One-Plattform für das IIoT Datenmanagement, während FairCom MQ ein MQTT-Broker ist, der mit Blick auf Persistenz und Zuverlässigkeit erstellt wurde.

"Wir haben vor ein paar Jahren erkannt, dass es eine Qualifikationslücke an der Edge gibt. Der Aufbau von End-to-End-Edge-Ökosystemen ist voller Datenprobleme, und Datenprobleme zu lösen ist das, was wir beherrschen und am besten können", sagt Alysha Brown, COO bei FairCom. "Durch die Einbettung einer Datenbank in unsere Lösungen haben wir eine zuverlässige, robuste IIoT-Plattform erstellt, um Fabriken in die Industrie 4.0 zu bringen."

Als MQTT-Broker ermöglicht FairCom MQ die Kommunikation mit MQTT-Clients. Es erhält Nachrichten von MQTT-Clients, veröffentlicht sie unter einem Thema und verteilt sie an die Abonnenten des Themas. Im Gegensatz zu anderen Brokern verfügt FairCom MQ über eine eingebettete Datenbank. Dies ermöglicht eine dauerhafte Nachrichtenübermittlung mit Store-and-Forward-Funktionen, so dass auch Geräte, die regelmäßig (oder unerwartet) offline gehen, weiterhin alle Nachrichten erhalten.

FairCom Edge ist eine Integrationsplattform für das industrielle Internet der Dinge, die für den Betrieb auf leichtgewichtigen Edge-Gateways errichtet wurde. Als "All-in-One"-Plattform verfügt es über alle Fähigkeiten von FairCom MQ, aber die wahre Brillanz von FairCom Edge ist seine Transformations-Engine. FairCom Edge kann Daten von einem Protokoll in ein anderes umwandeln oder sie sogar anreichern. Fabriken profitieren von einer zuverlässigen Datenübertragung von Geräten, einer verbesserten Interoperabilität (einschließlich der Überbrückung zwischen OT und IT) und der Fähigkeit, Datenanalysen am Edge durchzuführen. Mit seinem Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Komfort ermöglicht FairCom Edge Anwendern die nahtlose Integration vieler IIoT-Protokolle, die Standardisierung von Fabrikprotokollen und Datenformaten und schnellere Entscheidungen durch Echtzeit-Datenverarbeitung am Edge.

Weitere Vorteile von FairCom Edge und FairCom MQ sind:

Einfache Integration Die Protokollüberbrückung ermöglicht es älteren Geräten, sich mit neuen Maschinen zu verbinden. Die Persistenz von Nachrichten ermöglicht es neuen Rechnern, Informationen schnell "einzuholen". Zugänglichere Technologie Mit der No-Code- und Low-Code-JSON-Konfiguration kann jeder schnell individuelle Konfigurationen erstellen. Eine niedrigere Einstiegshürde bedeutet, dass mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Integrationen geschult werden können. Bessere Daten Die Protokollumwandlung ermöglicht die Bereitstellung von Daten im richtigen Format für jeden einzelnen Anwendungsfall. Durch die IT/OT-Konvergenz können beide Seiten die benötigten Daten erhalten, ohne dass der Betrieb beeinträchtigt wird. Niedrige Kosten Low-Code- und No-Code-Integrationenreduzieren die Kosten für Integration, Fehlersuche und Wartung. Mehr erreichen mit weniger Betriebskapital Niedrigere Akquisitions- und Wartungskosten. Mehr Agilität bei der Einführung neuer Fertigungsprozesse und neuer Software.

Die Leistungsfähigkeit von FairCom MQ und FairCom Edge bedeutet, dass jede Fabrik jetzt eine IoT-Plattform in wenigen Minuten in Betrieb nehmen kann, selbst mit begrenztem technischem Personal. Dies senkt die Einstiegshürde für Industrie 4.0 und stellt den Herstellern die entscheidenden Fähigkeiten zur Verfügung, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. "Unser Unternehmen hat sich in neue Märkte entwickelt nämlich das Edge Computing", sagt Brown, "und wir wollen, dass unsere Kunden sich mit uns weiterentwickeln."

Über FairCom:

Seit 1979 versorgen die Produkte von FairCom geschäftskritische Systeme für globale Unternehmen in einem breiten Spektrum von Branchen, von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu hochrangigen Unternehmen und Regierungsbehörden. Die Produktlinie von FairCom umfasst Lösungen für Hochgeschwindigkeitstransaktionen, IIoT-Umgebungen und die Modernisierung und Migration von Altsystemen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230419005158/de/

Contacts:

Victoria Jones

FairCom Corporation

+1.573.445.6833

tori.jones@faircom.com