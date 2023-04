Berlin (ots) -Extrembergsteiger und Autor Reinhold Messner wirft den Klimaaktivisten der "Letzten Generation" vor, die Demokratie zu gefährden: "Wenn es so weitergeht, haben wir in wenigen Jahren nicht einen Krieg, sondern einen Bürgerkrieg" sagte Messner in der ARD-Talksendung "maischberger". Mit ihren Protestformen versuchten die Klimaaktivisten, "uns zu erpressen. Sie erpressen die Demokratie. Wir müssen aufpassen, dass wir die Demokratie retten", sagte Messner.Messner forderte, den Verbrauch fossiler Brennstoffe und den CO2-Ausstoß zu senken. Denn "die globale Erwärmung ist unsere Schuld", räumte der Bergsteiger ein. Den Begriff "Klimaschutz" hält er aber für falsch: "Das Klima kann man nicht schützen. Das Klima ist seit Millionen Jahren im Wandel", sagte Messner. "Wir sollten natürlich etwas machen. Aber so einfach ist das nicht. Es wird lange dauern, wenn wir überhaupt etwas erreichen.""maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5489781