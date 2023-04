Easyhome, das zweitgrößte Unternehmen der Welt in Bezug auf die Ladengeschäftsfläche und Chinas größte Einzelhandelsgruppe für Heimtextilien, stellte zu Beginn des Salone del Mobile Mailand 2023 "Doorverse" vor, eine eigene grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform, die Käufer und Verkäufer von Heimtextilien auf der ganzen Welt miteinander verbindet.

An der Veranstaltung nahmen über 100 Vertreter von lokalen Industrieverbänden, Marken, Agenten, Händlern und Medien teil.

Der chinesische Markt bietet vielversprechende Möglichkeiten für den globalen Einrichtungssektor, dank seiner wachsenden Mittelschicht mit über 400 Millionen Einwohnern, welche sich nach der Pandemie mit einem Aufschwung des Inlandskonsums weiter der Außenwelt öffnete. Vor diesem Hintergrund sind chinesische Unternehmen der Einrichtungsbranche bestrebt, ins Ausland zu expandieren, welche ihr grenzüberschreitendes E-Commerce-Geschäft vorantreibt.

"Easyhome hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Brücke zwischen dem chinesischen und dem globalen Einrichtungsmarkt zu schlagen, chinesische Marken ins Ausland zu führen und mehr internationale Marken nach China zu bringen", sagte Wang Peng, Vice President von Easyhome.

Doorverse von Easyhome ist eine innovative grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform für die Einrichtungsbranche, die digitale Technologie nutzt, um den chinesischen Markt mit den internationalen Märkten zu verbinden. So können Anbieter und Kunden einfacher als je zuvor weltweit kaufen und verkaufen. Doorverse bietet ein komplettes Paket von End-to-End-Diensten für die globale Einrichtungsbranche, von Online-Ausstellungen und Transaktionen bis hin zu Zahlung und Abwicklung, Finanzen und Logistik.

"Um internationale Einrichtungsmarken bei ihrer Entwicklung in China zu unterstützen, werden wir eine umfassende Palette von Logistikdienstleistungen einrichten, die ihnen helfen, die Herausforderungen bei der Lieferung zu meistern und Tausende von Haushalten im ganzen Land schneller, einfacher und kostengünstiger zu erreichen", sagte Yang Ming, General Manager von Easyhome Smart IoT Technology.

Für internationale Einrichtungsmarken bietet die Plattform die Möglichkeit, sich mit einem Klick mit Mitarbeitern/Vertriebshändlern zu verbinden, Investitionskanäle zu erweitern und Zugang zu einer kompletten Palette von Dienstleistungen für den grenzüberschreitenden Direktvertrieb zu erhalten, wie z. B. Logistik, Lagerhaltung, Steuern und Versicherungen, Zollabfertigung, Vertrieb und Hauszustellung. Doorverse wird auch ein Branding-Service-Netzwerk aufbauen, um internationalen Marken zu helfen, ihre Produkte in China zu präsentieren und zu bewerben.

"Die digitale Technologie hat dem grenzüberschreitenden elektronischen Handel mit Einrichtungsgegenständen neuen Schwung verliehen. Unser Ziel ist es, verschiedene unterstützende Dienstleistungen wie Anzeige, Transaktion, Zahlung und Abwicklung, Finanzen und Logistik zur Verfügung zu stellen", sagte Li Jie, Easyhome Vice President Doorverse General Manager.

Während des Salone del Mobile Mailand 2023 wird Doorverse außerdem die Kampagne "Insight Milan" durchführen, die chinesischen Verbrauchern und Repräsentanten der Branche die Möglichkeit bietet, die Messe in verschiedenen Umgebungen und vielfältigen Formaten zu erleben und gleichzeitig internationalen Marken die Möglichkeit gibt, mit chinesischen Kunden in Verbindung zu treten.

Über Easyhome

Die 1999 gegründete Easyhome New Retail Group deckt verschiedene Marktsegmente ab, wie z. B. Inneneinrichtung, Dekoration, Verkauf von Möbeln und Baumaterialien, intelligente Häuser, intelligente Logistik, Post-Home-Dekorationsdienste, Kaufhäuser, Einkaufszentren und Verbrauchermärkte. Sie arbeiten mit über 100.000 Händlern und über 200.000 Vertriebspartnern in 30 Provinzen und autonomen Regionen Chinas zusammen und verfügen über ein Ladengeschäft in Übersee. Der jährliche Umsatz liegt bei über 13,8 Milliarden Euro.

