Tesla erlebte einen Gewinneinbruch im 1. Quartal. Die anhaltenden Preissenkungsrunden lasten deutlich auf der Profitabilität. IBM kann die Erwartungen hingegen schlagen. Der Umsatz stagnierte, aber beim Ergebnis schlug man die Prognosen der Analysten. Schindler sieht Unsicherheiten. Das entscheidende Neubaugeschäft bekommt durch die hohen Zinsen einen Dämpfer, aber im 1. Quartal schlug man sich gut.Der Handel in Asien entwickelt sich am Donnerstagmorgen schwach. Alle Benchmarks in der Region notieren im Minus. Einzig und allein der Nikkei 225 Index kann ein ...

