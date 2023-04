Einmalige Einstiegschance: Uran-Aktie mit erheblichem Kurspotenzial

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

Uranaktien sind nach mehreren Jahren endlich wieder in den Nachrichten, und Sie sollten diese Gelegenheit nicht verpassen. Die Uranindustrie erlebt nach jahrelanger Flaute einen Aufschwung.



+++ ANLEGER AUFGEPASST: SORGT BEKANNTES TRADINGMUSTER ERNEUT FÜR 100 % KURSGEWINN? +++



Und bei unserer heutigen Vorstellung Skyharbour Resources (WKN A2AJ7J) haben wir neben den vielen fundamentalen Aspekten und den Insiderkäufen auch ein sehr interessantes Tradingmuster identifiziert, weshalb Börsianer JETZT handeln sollten!

Seit Jahren bewegt sich der Aktienkurs innerhalb einer klaren Tradingrange deren Boden um 0,35 CA$ liegt. Zum Sommer hin bricht der Aktienkurs dann begleitet von Neuigkeiten aus und hat dabei sogar knapp über +100 % Kursgewinn für Anleger eingefahren.

Aber natürlich ist dieses gewinnbringende Tradingchance bei Skyharbour Resources (WKN A2AJ7J) nicht alles.

Wir rechnen bei dem Unternehmen jetzt zum Sommer hin wieder mit einen beachtlichen Newsflow. Bereits gestern hat Skyharbour bekanntgegeben, dass das Unternehmen acht Uranexplorationsgrundstücke im Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan erworben hat. Diese acht Grundstücke, die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden, umfassen 34.022 Hektar im Athabasca Basin, welches die hochwertigsten Uranvorkommen der Welt beherbergt und vom Fraser Institute immer wieder als Top-Bergbaugebiet eingestuft wird.

Jordan Trimble, President und CEO von Skyharbour Resources, erklärt:

"Wir haben aktiv neue Mineralien-Claims abgesteckt und unser umfangreiches Uranprojektportfolio im Athabasca-Becken erweitert. Diese neu erworbenen Projekte sind strategisch günstig gelegen und geologisch aussichtsreich, wobei bisher nur sehr wenige moderne Explorationsarbeiten auf ihnen durchgeführt wurden.



Sie ergänzen unsere weiter fortgeschrittenen Explorationsanlagen, einschließlich Russell Lake, Moore und South Falcon Point, und bieten zusätzliches Land, das wir im Rahmen unseres Prospektgenerierungsgeschäfts an neue Partnerunternehmen als Option oder JV vergeben können.



Im Rahmen der Umsetzung dieses Teils des Geschäfts hat Skyharbour Optionsvereinbarungen mit sieben verschiedenen Partnern unterzeichnet, die sich auf insgesamt über 34 Mio. $ an von den Partnern finanzierten Explorationsausgaben, über 22 Mio. $ an emittierten Aktien und knapp 15 Mio. $ an Barzahlungen an das Unternehmen belaufen, wobei davon ausgegangen wird, dass alle diese Partnerunternehmen die Earn-Ins bei ihren jeweiligen Projekten vollständig erfüllen."

WKN: A2AJ7J, ISIN: CA8308166096, TSXV: SYH

Dadurch hat sich das Gesamtportfolio von Skyharbour auf über 490.000 Hektar im Athabasca Basin erhöht, die sich auf insgesamt dreiundzwanzig Grundstücke verteilen und eines der größten Projektportfolios in der Region darstellen. Dieses Gesamtportfolio stellen wir Ihnen in wenigen Minuten weiter unter im Text umfassend vor!



Quelle: Pressemitteilung Skyharbour Resources vom 17.04.2023



Die Welt ist im Energierausch und Atomenergie ist der Treiber

Kaum jemand in Deutschland kann es verstehen. Während Deutschland am Wochenende die drei letzten AKWs abgeschaltet hat und nun Atomstrom aus Frankreich und Polen bezieht, feuern die Kohlekraftwerke hierzulande mit voller Kraft, damit der Strombedarf, auch für die steigende Anzahl an EVs gedeckt ist.

Weltweit wird gerade genau das Gegenteil getan und die zukünftige Energiesicherheit in vielen Ländern mit neuen, im Bau befindlichen AKWs gesichert. Finnland, ein Vorreiter in Sachen Wärmepumpe hat das größte und stärkste neue Kraftwerk in Betrieb genommen. Weltweit sind derzeit rund 50 neue Kernkraftwerke in Planung und hierfür wird viel Uran benötigt.

Südkorea und Großbritannien haben am Montag der vergangenen Woche in einer gemeinsamen Erklärung vereinbart, ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Kernkraft und saubere Energie zu verstärken.

Südkorea ist eines der bedeutendsten Kernenergieländer der Welt und deckt rund ein Drittel der Stromversorgung des Landes ab.

Die koreanische Regierung hat den Export ihrer Kernkraftwerkstechnologien aktiv gefördert und ist derzeit im Rahmen eines 20-Milliarden-Dollar-Vertrags am Bau ihres ersten Kernkraftwerks in den Vereinigten Arabischen Emiraten beteiligt.

Der amtierende Präsident Yoon Suk Yeol hat den Sektor als strategischen Industriezweig eingestuft und sich zum Ziel gesetzt, dass die Kernenergie im Jahr 2036 mindestens 35 % der Stromversorgung des Landes ausmacht.

Uran ist ein Rohstoff der viel umstritten ist aber dennoch dringend benötigt wird. Durch den Wegfall Russlands als zuverlässiger Lieferant sehen wir nochmal eine deutliche Verknappung und insbesondere Kasachstan und Kanada sind nun die Hauptlieferanten.

So prognostizierte das Investment Research Team der Oregon Group in ihrem neuen Bericht das der globale Uranmarkt einen jahrzehntelangen Abschwung hinter sich gelassen hat und nun vor einer 10-jährigen Hausse steht.

Doch der Reihe nach…

Wir raten Ihnen, dass Sie jetzt diese 5 Minuten investieren - um unsere wertvollen Informationen zu erfahren, die wir für Sie ausfindig gemacht haben.

die explodierenden ENERGIEPREISE sind inzwischen in aller Munde.

Aber die WAHRE EXPLOSION findet bald bei einem Energieträger statt, den viele noch gar nicht auf dem Radar haben.



+++ URAN - Denn die Atomkraft wird als grüne Energie gebraucht +++ Warren Buffett und Eric Sprott investieren

Für Sie haben wir knallharte FAKTEN, die für ein Uranaktien-Investment sprechen recherchiert:

28 Staaten haben die Kernkraft neu für sich entdeckt und grünes Licht für neue Atommeiler gegeben.

Ende 2022 standen 57 neue Atomkraftwerke weltweit im Bau.

Frankreichs Präsident Macron pusht die Atomkraft ins "Zentrum der französischen Klimaschutzpolitik"

439 Atomreaktoren sind aktuell weltweit in 32 Ländern in Betrieb und benötigen

jährlich fast 200 Millionen Pfund URAN.

Die derzeit in Betrieb befindlichen Atomreaktoren decken 10 % des weltweiten Strombedarfs ab

Doch geliefert werden seit Jahren von der Bergbauindustrie nur bis zu 140 Millionen Pfund.



Der Nuclear Fuel Report 2021 prognostiziert für das Jahrzehnt bis 2030 einen Anstieg des Uranbedarfs um 27 Prozent und bis 2040 sogar um 38 Prozent.

Diese FAKTEN, lassen BALD DIE NACHFRAGE NACH URAN und damit auch die Kursnotierung RICHTIG EXPLODIEREN!

Dabei trifft die Nachfrage auf einen seit Jahren komplett ausgedünnten Markt, der das Angebot kaum befriedigen kann:

Quelle: wealthwave

In den letzten 12 Jahren wurden viele Uranminen geschlossen, Entwicklungsprojekte sind ins Stocken geraten und zahlreichen Explorationsunternehmen ging das Geld aus. Jetzt, getrieben von der Forderung nach einer großen Nettozunahme von Kernreaktoren durch Länder auf der ganzen Welt, tritt die Welt in ein zweites Atomzeitalter ein.

Neue Nachfrage nach Kernenergie wird Uran als Brennstoff erfordern

Für Investoren wird dieses prognostizierte Wachstum des Uranmarktes nicht kurzfristig sein. Steigende Uranpreise sind vorprogrammiert, und die Aktie von Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J · SYM: SC1P), mit ihrer mickrigen Marktkapitalisierung von nur 34 Millionen Euro ist ein echtes Schnäppchen, hier lauert für Sie ein potenzieller Vervielfacher!

Setzen Sie jetzt auf eine der spektakulärsten Uran-Storys dieser Tage und sichern Sie sich am besten heute noch einige der heiß begehrten Aktien.

Mit Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J · SYM: SC1P), einem Unternehmen, welches einen umfangreichen Bestand von 15 Uran-Projekten im kanadischen Athabasca Becken erschließt, können Sie jetzt vom neuen Uran-Boom überproportional profitieren.

CEO Interview März 2023: Quelle. Skyharbour/Youtube

Starke Projekte machen den Unterschied

Zusätzlich zu den acht neuen Uranprojekten im bekannten Athabasca-Becken besteht das Portfolio insbesondere aus den folgenden Projekten

Der Hauptfokus des Unternehmens liegt auf dem Vorzeigeprojekt Moore Lake.

Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J · SYM: SC1P) hat von Denison Mines eine 100%ige Beteiligung am 35.705 Hektar (88.191 Acres) großen Uranprojekt Moore erworben, einem ausgereiften Uranexplorationsgrundstück im östlichen Athabasca-Becken in der Nähe der bestehenden Infrastruktur mit bekannter hochgradiger Uranmineralisierung und erheblichem Entdeckungspotenzial.

Quelle: Skyharbour Resources

Moore beherbergt eine hochgradige Uranmineralisierung in der Zone Main Maverick, die von JNR Resources in den frühen 2000er Jahren entdeckt wurde; historische Bohrergebnisse umfassen 4,03 % EU 3 O 8 auf 10 m, einschließlich 20 % EU 3 O 8 auf 1,4 m in einer Tiefe von 265 m in Bohrloch ML-61

Letzten Monat gab Skyharbours Partner, Basin Uranium, die Ergebnisse des Phase-2-Bohrprogrammes mit drei Bohrlöchern bekannt. Während der Saison 2022 wurden auf dem Konzessionsgebiet Mann Lake insgesamt 6.279 Meter Diamantbohrungen durchgeführt.

Ein weiteres sehr aussichtsreiches Projekt ist das…

Russell Lake Uran Projekt

Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J · SYM: SC1P) hat hier die Option zum Erwerb von anfänglich 51 % und bis zu 100 % von Rio Tintos 73.294 ha großem Urankonzessionsgebiet Russell Lake, das sich strategisch günstig im zentralen Kern des östlichen Athabasca-Beckens im Norden von Saskatchewan befindet.

Sowohl der Highway 914, der McArthur River bedient, als auch eine Hochspannungsleitung, die mit dem Stromnetz der Provinz verbunden ist, verlaufen durch die westlichen Claims des Konzessionsgebiets. Es gibt ein voll genehmigtes Explorationscamp auf dem Projekt, das für über vierzig Personen geeignet ist und sich am Highway und innerhalb von 5 Kilometern von Denisons Phoenix-Lagerstätte befindet.

Das Konzessionsgebiet war Gegenstand bedeutender historischer Explorationsbemühungen, darunter Bohrungen auf über 95.000 Metern in über 220 Bohrlöchern. Dies liefert dem Unternehmen einen ausgezeichneten Datensatz, um anschließende Explorationen in Gebieten mit hoher Priorität mit dem Potenzial für die kurzfristige Entdeckung einer hochgradigen Uranmineralisierung zu leiten.

Uranprojekt EAST - PRESTON

Skyharbour treibt das Projekt unter Verwendung des "Prospect Generator"-Modells voran, wobei strategische Partner die Exploration finanzieren und Bar- und Aktienzahlungen an Skyharbour leisten; kosteneffiziente und operativ effektive Struktur zur Durchführung großer Explorationsprogramme ohne wesentliche Eigenkapitalverwässerung.

Die große Landposition von 20.647 Hektar (51.020 Acres) in strategischer Lage südlich vonNexGen Energys (TSX: NXE) Rook 1-Projekt, das die hochgradige Arrow-Lagerstätte beherbergt, sowie in der Nähe von Fission Uraniums (TSX: FCU) Patterson Lake South (" PLS"), dass die hochgradige Lagerstätte Triple R beherbergt.

WKN: A2AJ7J, ISIN: CA8308166096, TSXV: SYH

Winterbohrprogramm 2023:

Die Priorität des Winterbohrprogramms 2023 bestand darin, die im Winter 2022 identifizierten Alterationszonen und erhöhten Uranvorkommen weiter zu bewerten, wobei der Schwerpunkt auf den Zonen G, K, H und Q lag.

Insgesamt 687 Proben wurden während des Programms gesammelt und zur Analyse an das Geoanalytical Laboratory des Saskatchewan Research Council in Saskatoon, Saskatchewan, geschickt. Die Ergebnisse werden voraussichtlich ab Mai 2023 vorliegen.

Schauen wir nun auf …

Das Projekt North Falcon Point

Das Projekt North Falcon Point (Hook Lake) besteht aus 16 zusammenhängenden Claims, die in Summe eine Fläche von 25847 Hektar abdecken.

Das Zielgebiet Hook Lake am nördlichen Ende des Konzessionsgebiets Hook Lake ergab kürzlich hochgradige Uran-Greifproben mit bis zu 68 % U 3 O 8 in einer massiven Pechblende-Ader an der Oberfläche.

Das Projektgebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zu zwei Allwetter-Nordautobahnen und Netzstrom. Die historische Exploration bestand aus Luft- und Bodengeophysik, mehrphasigen Diamantbohrkampagnen, detaillierten geochemischen Probenahmen und Untersuchungen sowie bodengestützten Prospektionen, die in einer umfangreichen geologischen Datenbank für das Projektgebiet gipfelten.

Nachfolgend eine Zusammenfassung weiterer Projekte von Skyharbour Resources:

South Falcon Projekt

Das Projekt South Falcon besteht aus 21 Claims und deckt eine Fläche von 44.470 Hektar ab.

Für das Projekt wurde durch Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J · SYM: SC1P) eine NI 43-101 konforme Ressourcenschätzung für das Fraser Lakes Zone B Vorkommen, am südlichen Ende der Liegenschaft, veröffentlicht.

Das Yurchison Projekt

Beim Projekt Yurchison Lake ergaben Schürfarbeiten in der Nähe alter Schürfgräben eine signifikante Uran- (0,09 % bis 0,30 % U3O8) und Molybdän- (2.500 ppm bis 6.400 ppm) Mineralisierung sowohl in Aufschluss- als auch in Schwimmproben.

Rio Tinto hat mit Forum Energy Metals Corp. eine siebenjährige Optionsvereinbarung über 30 Millionen Dollar abgeschlossen, um eine 80-prozentige Beteiligung an ihrem Konzessionsgebiet Janice Lake zu erwerben (Janice Lake befindet sich im Streichen südwestlich von Yurchison).

Das Mann Lake Uran Projekt

Das Uranprojekt Mann Lake liegt strategisch günstig an der Ostseite des Beckens, 25 km südwestlich von Camecos Mine McArthur River und 15 km nordöstlich und entlang des Streichens von Camecos Uranlagerstätte Millennium.

Im Oktober 2021 wurde eine endgültige Vereinbarung mit Basin Uranium Corp. unterzeichnet, um 75 % des Skyharbour-Projekts Mann Lake zu erwerben

Die jüngsten bodengestützten EM-Untersuchungen konzentrierten sich auf eine Zone, in der ein günstiges, 2 km langes aeromagnetisches Tief mit Untergrund-Leitertrends zusammenfällt, die von früheren EM-Untersuchungen angezeigt wurden

Die Untersuchung bestätigte erfolgreich das Vorhandensein eines breiten, von Nordosten nach Südwesten verlaufenden Korridors aus leitfähigem Grundgestein.

Das South Bay Mines Projekt

Das South Bay Mines Projekt deckt mit seinen 720 Hektar Fläche einen für Basismetalle interessanten Bereich im Red Lake District in Northern Ontario ab.

Die Red Lake Area ist eine der produktivsten Goldregionen der Welt. Das Gebiet beherbergt mehrere Goldminen, in denen die kombinierte Produktion und die verbleibenden nachgewiesenen Ressourcen mehr als 30 Millionen Unzen Gold betragen.

Umfassende Informationen erhalten Sie auf der Webeseite von Skyharbour Resources, wenn Sie diesem Link folgen.

Wir erwarten bei dieser Vielzahl an Projekten und den in 2022 eingeleiteten Maßnahmen in 2023 einen starken Newsflow der erneut für starke Kurszuwächse wie in der Vergangenheit sorgen kann!

Ein weiterer Grund ist…

… das Management deckt sich seit geraumer Zeit an der Börse mit Aktien ein

Im nachfolgenden Chart sehen Sie, wie sich das Management seit Monaten mit Aktien über die Börse eindeckt!

Quelle: www.canadianinsider.com

Durch ihre Stellung im Unternehmen besitzt das Management natürlich einen enormen Informationsvorsprung gegenüber uns außenstehenden Investoren, daher sind diese Käufe gerade im Bereich zwischen 0,35-0,40 CA$ als Wink mit dem Zaunpfahl zu verstehen! Denn dieses Management weiss genau was es macht und ist mit namhaften Personen besetzt.

Werfen wir nun gemeinsam einen Blick auf das Management welches Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J · SYM: SC1P) in die Produktion führen soll:

Jordan Trimble, B.SC., CFA - Direktor, Präsident und CEO

Jordan Trimble ist Präsident und Chief Executive Officer sowie Direktor von Skyharbour Resources Ltd.

Er ist Spezialist in Management, Finanzierungen, Unternehmensstrategie hat er weitreichende Erfahrungen im Bergbausektor gesammelt.

James G. Pettit, Direktor und Vorstandsvorsitzender

Herr Pettit ist derzeit als Direktor im Vorstand mehrerer öffentlicher Rohstoffunternehmen tätig und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit Spezialisierung auf Finanzen, Corporate Governance, Management und Compliance . Er ist spezialisiert auf die Entwicklung von privaten und öffentlichen Unternehmen in der Frühphase.

Dr. Andrew J. Ramcharan - Leiter Konzernbereich Unternehmensentwicklung

Dr. Ramcharan hat einen umfassenden Hintergrund in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Bergbau und Exploration, Projektbewertung und Investmentbanking, der sich über mehr als zwanzig Jahre erstreckt. Zuvor war Dr. Ramcharan als Manager der Unternehmensentwicklung für IAMGOLD an der Beschaffung von Eigenkapitalfinanzierungen in Höhe von über 600 Millionen US-Dollar beteiligt und arbeitete an Projektakquisitionen im Gesamtwert von über 800 Millionen US-Dollar.

David Cates, Direktor

David Cates, CPA, MAcc, ist ein Direktor von Skyharbour. Er ist Präsident und CEO von Denison Mines (TSX: DML). Vor seiner Ernennung zum President und CEO war Herr Cates Vize Präsident Finance, Tax und Chief Financial Officer von Denison. Als Chief Financial Officer spielte Herr Cates eine Schlüsselrolle bei den Fusions- und Übernahmeaktivitäten des Unternehmens - er leitete die Übernahme von Rockgate Capital Corp. und International Enexco Ltd.

Hier nun das gesamte Führungsteam aufzuführen, würde den Rahmen sprengen, interessierte Anleger sollten diesem Link folgen, um weitere Information zu erhalten

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Wir befinden uns in einem frühen Stadium dessen, was ein ausgedehnter Bullenlauf am Uranmarkt sein sollte und Skyharbour Resources ist eine der Aktien, die Sie unbedingt auf dem Schirm haben sollten!

Niedrige weltweite Uranvorräte, Mangel an kurzfristiger Produktion, Potenzial für Versorgungsengpässe, all das sind Kriterien weshalb Sie die Aktie von Skyharbour Resources (WKN: A2AJ7J · SYM: SC1P) unbedingt in ihr Depot aufnehmen sollten!

Der Wert des Unternehmens entspricht in keiner Weise dem vorhandenen Potential der Projekte!

Sobald für das Flaggschiffprojekt Moore eine Ressourcenschätzung und eine erste Wirtschaftlichkeitsdarstellung vorgelegt wird, sollte eine völlige Neubewertung der Aktie anstehen!

WKN: A2AJ7J, ISIN: CA8308166096, TSXV: SYH

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit

spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sieskyharbourltd.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

