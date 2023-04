Wertung steigt - in einem aktuellen Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 4,25%-Anleihe 2019/24 der Katjes International GmbH & Co. KG (WKN A2TST9) als "attraktiv " und vergeben 4 von 5 möglichen Sternen. Somit steigt die Bewertung der Anleihe von zuletzt 3,5 auf nunmehr 4 KFM-Sterne, was laut Analysten vor allem mit den kontinuierlichen Umsatzsteigerungen der Unternehmensgruppe und der Robustheit des Geschäftsmodells zu tun hat.

Die Katjes International GmbH & Co. KG hat ein breit diversifiziertes Beteiligungsportfolio lokaler Süßwarenmarken aufgebaut. Durch die Fokussierung auf erfolgreiche und nachhaltige Segmente ist die Gruppe auch im Wettbewerb nach Meinung der KFM-Analysten "gut aufgestellt". Mithilfe der Nutzung von Synergieeffekten in Verbindung mit dem Erhalt des Know-hows in den akquirierten Unternehmen verfüge die Gruppe dabei über eine gute Strategie, um bei stabilen Erträgen weiterzuwachsen. In Verbindung mit der ...

