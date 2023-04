DJ PRESSEMITTEILUNG/Mainova setzt bei Gateway-Administration und CLS-Management auf GWAdriga

Mit der Mainova ServiceDienste GmbH hat sich ein weiteres großes Versorgungsunternehmen bei den Themen Gateway-Administration, Messdaten- und CLS-Management für die Zusammenarbeit mit dem Full-Service-Anbieter GWAdriga entschieden. Insgesamt will Mainova bis 2030 im Raum Frankfurt rund 35.000 intelligente Messsysteme (iMS) ausrollen. Dazu kommen weitere 5.000 iMS der Stadtwerke Hanau, die im Zuge der Mainova-Entscheidung die Gateway-Administration ebenfalls an GWAdriga auslagern werden. Dabei wird nicht nur der grundzuständige, sondern auch der wettbewerbliche Messtellenbetrieb umgesetzt. "Mit GWAdriga haben wir einen Partner gefunden, der nicht nur Erfahrungen bei der Anbindung verschiedener Abrechnungssysteme mitbringt, sondern auch in der Lage ist, unsere bereits 3.000 ausgerollten iMS auf die neue Systemumgebung zu migrieren", beschreibt Martin Sattler, Geschäftsführer der Mainova ServiceDienste GmbH, zwei der zentralen Entscheidungsgründe. Im ersten Schritt wird das bestehende Abrechnungssystem der Mainova an das BTC | AMM, auf dessen Basis der GWAdriga den BPO Full-Service erbringt, angebunden. Künftig wird die aktuell entstehende Thüga Abrechnungsplattform (TAP) Integriert. "Wir sind zuversichtlich, dass wir die Anbindung in Kürze abschließen werden und dann mit voller Kraft in den Smart-Meter-Rollout starten können. Die bereits ausgerollten iMS werden anschließend auf das neue GWA-System migriert", erläutert Jan-Wilm Buschkamp, CIO der Mainova AG.

Die Mainova AG ist der führende Energiedienstleister in Frankfurt am Main und Energiepartner für Privat- und Firmenkunden in ganz Deutschland. Sie beliefert mehr als eine Million Menschen mit Strom, Gas, Wärme und Wasser. Das Tochterunternehmen NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH betreibt mehr als 14.000 Kilometer Energie- und Wasserleitungen in Frankfurt am Main und in weiteren Kommunen im Rhein-Main Gebiet. Die Mainova ServiceDienste GmbH bietet mehrfach ausgezeichneten Service für Kundinnen und Kunden. Größte Anteilseigner der Mainova AG sind die Stadtwerke Frankfurt am Main Holding (75,2 %) und das Stadtwerke-Netzwerk Thüga (24,5 %). Die übrigen Aktien (0,3 %) befinden sich im Streubesitz.

Die Stadtwerke Hanau GmbH ist ein lokales Versorgungsunternehmen in der Stadt Hanau im Main-Kinzig-Kreis in Hessen. Die Versorgungsleistungen umfassen die Lieferung von Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser. Im Jahr 1978 wurden die städtischen Versorgungsbetriebe zusammengeführt und zur heutigen Stadtwerke Hanau GmbH umgewandelt. Im gleichen Jahr erfolgte der Zusammenschluss mit der Stadtwerke Großauheim GmbH. Seit 2003 besteht eine Partnerschaft mit der Mainova AG, die 49,9 % der Stadtwerke Hanau hält.

GWAdriga mit Sitz in Berlin ist Full-Service-Dienstleister für die Gateway-Administration und das Messdatenmanagement. Darüber hinaus entwickelt GWAdriga datenbasierte Mehrwertangebote für die Energiewirtschaft, etwa für das CLS-Management oder das Mehrsparten-Metering. Kernzielgruppe sind mittlere und große Versorgungsunternehmen, Filialisten und die Wohnungswirtschaft. Mit mehr als 7 Mio. Zählpunkten und 850.000 intelligenten Messsystemen verfügt GWAdriga über ein Mengengerüst, das einen wirtschaftlichen Betrieb der Smart-Meter-Gateway-Administration erlaubt. Zusätzlich profitieren die Kunden von einer starken Einkaufsgemeinschaft. GWAdriga wurde 2016 von EWE, RheinEnergie und Westfalen Weser Netz gegründet. Die verwendeten IT-Systeme werden von der BTC AG geliefert, einem IT-Unternehmen, das ebenfalls fest in der Energiewirtschaft verwurzelt ist.

