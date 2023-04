In drei aufeinander folgenden Handelstagen konnte der Dax jeweils ein neues Jahreshoch markieren, diese Serie ist am Mittwoch zu Ende gegangen. Der deutsche Leitindex kletterte in der Spitze auf 15.908 Punkte, womit er nur knapp an einem neuen Jahreshoch vorbeischrammte. Am Ende des Handelstages stand schließlich ein Mini-Plus von 12 Punkten (0,08%) bei 15.895 Zählern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...