Neues Kaufsignal bei der Commerzbank Aktie: Der DAX-Rückkehrer hat im Handel am Mittwoch die Sorgen vor einem Scheitern an der charttechnischen Widerstandszone um 10,50/10,61 Euro beseitigen können. Im XETRA-Handel kletterte der Aktienkurs der Commerzbank gestern bis auf 10,81 Euro und beendete den Tag bei 10,80 Euro mit 4,5 Prozent im Plus. Der Break ...

Den vollständigen Artikel lesen ...