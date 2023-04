EQS-News: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Geschäftsjahr 2022 - centrotherm übertrifft Prognose beim Auftragseingang und Konzernergebnis Konzernauftragseingang steigt um rund 80 % gegenüber dem Vorjahr auf 343,8 Mio. EUR| Positives EBITDA von 15,2 Mio. EUR übertrifft die Prognose und bestätigt die vorläufigen Zahlen | Gesamtleistung liegt mit über 120 Mio. EUR innerhalb der Prognose |2023: Positiver Ausblick Blaubeuren, 20. April 2023 - Der centrotherm-Konzern hat das Geschäftsjahr 2022 deutlich erfolgreicher abgeschlossen als erwartet. Der Auftragseingang stieg um rund 80 % gegenüber dem Vorjahr auf 343,8 Mio. EUR (2021: 191,0 Mio. EUR). Im Jahresverlauf hatte der Vorstand seine Prognose zweimal angehoben, von zunächst 140 bis 200 Mio. EUR auf zuletzt 330 bis 360 Mio. EUR. Die centrotherm-Kunden zeigten sich unbeeindruckt von der durch die Ukraine-Krise beeinflussten, schwächeren Konjunktur. Das Auftragsvolumen aus der Halbleiterindustrie erreichte mit 225,0 Mio. EUR einen neuen Rekord und überstieg den Auftragseingang aus der Photovoltaikindustrie von 116,6 Mio. EUR. Der Auftragsbestand im Konzern stieg deutlich um 56,5 % auf 423,6 Mio. EUR nach 270,6 Mio. EUR zum Vorjahresstichtag 31. Dezember 2021. Auch die Ergebnisprognose eines positiven Konzern-EBITDA für 2022 im mittleren bis höheren einstelligen Millionenbereich wurde übertroffen und lag mit 15,2 Mio. EUR in der Größenordnung zwischen 14 Mio. EUR und 16 Mio. EUR nach den vorläufigen Zahlen vom 06. März 2023. Wesentlicher Grund für diese positive Ergebnisentwicklung war die Verbesserung der operativen Marge des centrotherm-Konzerns. Im Vorjahr hatte ein Sondereffekt aus dem Rückerstattungsanspruch aus einem ehemaligen Großprojekt in Algerien mit 9,2 Mio. EUR zu dem positiven EBITDA von 15,5 Mio. EUR beigetragen. Nach Steuern summierte sich das Konzernergebnis auf 12,0 Mio. EUR (Vorjahr: 11,6 Mio. EUR). Der Konzernumsatz stieg leicht auf 180,5 Mio. EUR (Vorjahr: 175,6 Mio. EUR), wovon Umsatzerlöse auf Produktionsanlagen in Höhe von 116,0 Mio. EUR für die Photovoltaikindustrie und 47,5 Mio. EUR für die Halbleiterindustrie entfielen. Mit Umsatzerlösen von insgesamt 151,6 Mio. EUR war Asien im Berichtsjahr 2022 erneut der größte Absatzmarkt für centrotherm. Die Gesamtleistung des Konzerns lag mit über 120 Mio. EUR innerhalb der Prognose von 100 bis 160 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2022. Jan von Schuckmann, Vorstandsvorsitzender: "centrotherm hat die vor Jahren eingeleitete Diversifizierung des Geschäftsmodells nachhaltig und erfolgreich umgesetzt. Wir haben uns neben der Photovoltaik auch in der Halbleiterindustrie und insbesondere mit unseren Lösungen für das Prozessieren von Siliziumcarbid-Wafern als Technologie- und Anlagenlieferant etabliert. Mit neuen innovativen Produktionslösungen wollen wir im Rahmen unserer weiteren Entwicklung neue Märkte erschließen, um unseren Geschäftserfolg langfristig zu sichern." 2023: Positiver Ausblick

Das Wachstumspotenzial der Märkte, in denen sich centrotherm bewegt, ist unverändert hoch. Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet der Vorstand mit einem Auftragseingang von 250 bis 350 Mio. EUR sowie mit einer nachhaltigen profitablen Geschäftsentwicklung für den centrotherm-Konzern. Bei einer Gesamtleistung von 220 bis 260 Mio. EUR wird ein positives EBITDA im niedrigen zweistelligen Millionenbereich erwartet. Hinweis: Der Geschäftsbericht 2022 steht ab sofort in deutscher Sprache auf unserer Website im

Bereich Investor Relations zum Download bereit. Über centrotherm international AG

Thermische Produktionslösungen und Beschichtungstechnologien zählen zu den Kernkompetenzen von centrotherm. Seit über 70 Jahren entwickeln und realisieren wir Produktionskonzepte für einen

stetig wachsenden internationalen Kundenkreis. Neben Wachstumsbranchen wie der Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie sowie der Photovoltaik finden unsere innovativen Lösungen auch in neuen Zukunftsfeldern wie der Faser- oder Batterieherstellung Anwendung. Als führender, global agierender Technologiekonzern arbeiten wir eng mit Partnern aus Industrie und Forschung zusammen. Wir verbessern bestehende Produktionskonzepte und setzen neue Trends. So generieren wir werthaltige Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden. Weltweit arbeiten rund 600 Mitarbeiter an der Gestaltung der Zukunft - GREEN | SMART | EFFICIENT. centrotherm international AG

Württemberger Str. 31

89143 Blaubeuren

Internet: www.centrotherm.de

WKN: A1TNMM (Inhaberaktien); A1TNMN (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)

ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien); DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)

Einbeziehung: Freiverkehr (Basic Board) Frankfurter Wertpapierbörse

Firmensitz: Deutschland Kontakt centrotherm: Nathalie Albrecht Manager Public & Investor Relations Tel: +49 7344 918-6304 E-Mail: investor@centrotherm.de



