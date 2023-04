Glencore wirbt in einem offenen Brief an die Teck Resources Aktionäre um Zustimmung zum Übernahmeangebot. Dennoch stehen die Zeichen auf Ablehnung. Spaltet sich Teck wie geplant selbst auf, stehen Interessenten für die neue Basismetallsparte offenbar schon Schlange. Glencore ist offenbar zu Nachbesserungen bereit. In einem offenen Brief von CEO Gary Nagle an die Teck B Aktionäre wurden zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...