Hannover (www.anleihencheck.de) - Auf europäischer und deutscher Ebene oszilliert der Bestand an Krediten für den Erwerb von Wohneigentum und an Unternehmen nahe den bisherigen Höchstständen, so Stefan Rahaus von der NORD/LB.Das Neugeschäft bei Gewerbekrediten in Deutschland sowie das prozentuale Wachstum des Kreditbestandes gegenüber dem Vorjahr auf europäischer Ebene würden sich am aktuellen Rand recht unelastisch gegenüber Zinssteigerungen zeigen. Von einer Kreditklemme könne daher momentan nicht gesprochen werden. Der hohe Darlehensbestand impliziere einen weiterhin großen Refinanzierungsbedarf von Banken in den nächsten Monaten, was für einen anhaltend dynamischen Emissionsverlauf auch am Primärmarkt für Covered Bonds spreche. ...

