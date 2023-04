Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinssorgen sind mit der Veröffentlichung der über den Erwartungen liegenden Inflationszahlen in Großbritannien größer geworden, so die Analysten der Helaba.Im März seien die Verbraucherpreise kaum gesunken und die Kernteuerung liege unverändert bei 6.2%. Damit bleibe die Bank von England unter Druck, mit weiteren Zinserhöhungen gegenzusteuern. Der Rentenmarkt sei zunächst unter Druck gekommen und der Euro konsolidiere oberhalb wichtiger Unterstützungen. Etwas Ernüchterung habe sich am Aktienmarkt breitgemacht. Immerhin habe sich der DAX ins Plus retten können. ...

