Ein uneinheitliches Bild bei den Unternehmenszahlen dämpfte am Mittwoch die Stimmung an den US-Börsen. Tesla und Netflix meldeten sinkenden Gewinne. Der Streaminganbieter konnte im abgelaufenen Quartal zwar auch steigenden Nutzerzahlen und höhere Erlöse melden, die Netflix-Aktie verlor aber dennoch gestern 3,2 %. Der von der Fed präsentierte Konjunkturbericht ("Beige Book") lieferte den Märkten dagegen keine wesentlichen Impulse. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Minus von 0,23 % bei 33.897 Punkten, während der S&P 500 um 0,01 % auf 4.154 Punkte nachgab. Der Nasdaq 100 sank um 0,02 % auf 13.088 Punkte. Heute äußern sich in den USA mehrere hochrangige Fed-Mitglieder zur künftigen Geldpolitik der Notenbank. In Deutschland hat das Statistische Bundesamt für März einen Anstieg der deutschen Erzeugerpreise von 7,5 % gemeldet. Im Februar hatte der Preisanstieg noch bei 15,6 % gelegen. Die Entwicklung der Erzeugerpreise gilt als wichtiger Inflationsindikator. Der Dax verlor heute Morgen etwas an Dynamik und eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,2 % bei 15.864 Punkten.



