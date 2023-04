Hannover (www.anleihencheck.de) - In den letzten Jahren gingen die Primärmarktaktivitäten der französischen Agencies, bedingt durch einen geringeren Fundingbedarf der CADES, tendenziell zurück, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Jan-Phillipp Hensing von der NORD/LB.Dieser Trend sei im Zuge der Corona-Pandemie und der dadurch entschiedenen Mandatsverlängerung der CADES umgekehrt. Außerdem beobachte man Bewegung im Segment französischer Agencies. Beispielsweise kam, als "neue" Fördereinheit, die Société du Grand Paris stärker an den Kapitalmarkt und wir bis zur Erreichung der Schuldenobergrenze von EUR 35 Mrd. noch für die ein oder andere Emission sorgen, so die Analysten der NORD/LB. Für 2023 würden die Analysten der NORD/LB insgesamt davon ausgehen, dass ein positiver Net Supply in diesem Subsegment erreicht werde. (Ausgabe 14 vom 19.04.2023) (20.04.2023/alc/a/a) ...

