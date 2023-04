Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrigen Inflationsdaten haben einen Rückgang der Inflationsrate im Euroraum von 8,5% im Februar auf 6,9% im März bestätigt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Für das Vereinigte Königreich sei nach 10,4% im Februar eine Inflationsrate von 9,8% erwartet worden, sie sei aber lediglich auf 10,1% gesunken - damit sei Großbritannien der einzige von den ehemaligen EU-15-Staaten, wo die Inflation zweistellig bleibe (nachdem sie in Österreich auf 9,2% gefallen sei). Dies habe mehrere Gründe: Warenverkehr und Personenfreizügigkeit mit der EU seien nach dem Brexit eingeschränkt, was zu höheren Kosten und höheren Lohnforderungen auf den Britischen Inseln führe. ...

