Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Nach den jüngsten Phasen extremer Volatilität an den Anleihemärkten und unter Berücksichtigung des relativen Risiko-Ertrags-Verhältnisses zwischen den Anlageklassen bevorzugen wir auf kurze Sicht festverzinsliche Anlagen gegenüber Aktien, so Shamik Dhar, Chefökonom bei BNY Mellon Investment Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...