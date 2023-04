Jaguar Land Rover hat Investitionen von 15 Milliarden Pfung in den kommenden fünf Jahren in seine elektrische Zukunft angekündigt. Mit den umgerechnet 17 Milliarden Euro sollen nicht nur die neuen Elektro-Plattformen an den Start gebracht, sondern auch die Werke für deren (Komponenten-)Produktion fit gemacht werden. So wird etwa das Werk Halewood in eine rein elektrische Produktionsstätte umgewandelt, ...

