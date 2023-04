Die Relevanz nachhaltiger Geldanlagen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Immer mehr Anleger machen sich Gedanken über die Tragweite ihrer Investitionen. Wir beleuchten, welche Rolle ESG-Kriterien in Bezug auf nachhaltige Geldanlagen zukommt.Das Anlagevolumen in nachhaltige Investmentfonds und Mandate in Deutschland hat sich von 69 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf über 410 Milliarden Euro im Jahr 2021 versechsfacht - und das mit gutem Grund. Ja, die Marktwirtschaft ist frei. Doch Freiheit soll nicht von Verantwortung befreien. Damit ist gemeint, dass es mit zu unserer Verantwortung gehört, eine lebenswerte und -fähige Umgebung für die nächsten Generationen zu hinterlassen. Bei kurzfristigen Geschäftsentscheidungen sind langfristige Kosten und Risiken für Umwelt sowie das soziale Gefüge - auch außerhalb der eigenen Unternehmung - zu berücksichtigen. ESG-Kriterien sind hierfür wichtige Leitlinien.

