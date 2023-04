Das Biotech-Unternehmen 4SC AG sieht sich bis in das zweite Quartal 2024 hinein finanziert. Zum Stichtag 31. März verfüge man über Finanzmittel in Höhe von 12,3 Millionen Euro, meldet das Unternehmen aus Planegg-Martinsried am Donnerstag zusammen mit seiner Quartalsmitteilung. Im ersten Quartal hat sich der monatliche Finanzmittelverbrauch bei 4SC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...