Cure Waste Management beschafft bei DAF Trucks 14 Elektro-Lkw für die Sammlung von Hausmüll in den niederländischen Gebieten Eindhoven, Valkenswaard und Geldrop-Mierlo. Sieben der als Müllwagen ausgerüsteten E-Lkw des Typs CF Electric wurden bereits ausgeliefert, die anderen sollen in Kürze folgen. Bei dem nun in den Dienst genommenen Septett handelt es sich um 6×2-Fahrzeuge, die dank ihres Aufbaus ...

