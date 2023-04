Honda will in China ab 2035 nur noch rein elektrische Modelle verkaufen. Das gab der japanische Autobauer auf der Automesse in Shanghai bekannt, auf der Honda auch einen Ausblick auf neue Elektromodelle lieferte, die im kommenden Jahr auf den chinesischen Markt gebracht werden sollen. Die als Prototypen gezeigten neuen Stromer e:NP2 und e:NS2 sollen ab Anfang 2024 die bereits in China erhältlichen ...

