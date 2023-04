Der Frankfurter Industrieversicherungsmakler MRH Trowe übernimmt rückwirkend zum 01.01.2023 sämtliche Geschäftsanteile an der asmarit GmbH und ihren Tochtergesellschaften. Dies hat das Unternehmen nun bekannt gegeben. Spezialisierung auf Gewerbekunden in den Bereichen Automobil- und Landmaschinenhandel So stärkt MRH Trowe seine Praxisgruppe Automobilhandel und steigt außerdem in das Versicherungsgeschäft für den Landmaschinenhandel ein. Denn die Mittelständler aus Mönchengladbach setzen bei ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...